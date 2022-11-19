Каррера считает, что сборные Италии и России вышли бы из группы на ЧМ-2022

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о теоретических шансах сборных Италии и России на чемпионате мира – 2022.

«Я думаю, что сборные России и Италии смогли бы выйти из своих групп, но, к сожалению, это невозможно узнать, потому что мы не можем представить, в какой группе они бы оказались», — цитирует слова Карреры «РБ Спорт».

Специалист добавил, что него фаворитом предстоящего мундиаля является сборная Бразилии.

Бразильцы откроют свой путь на турнире матчем против Сербии, который пройдет 24 ноября в 22:00 по московскому времени. Следующими соперниками южноамериканской команды станут Швейцария и Камерун.