Ари: «Сербия способна удивить Бразилию»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бразилии и Сербии.

Футболист верит в победу бразильцев, однако также считает, что команда Сербии способна удивить номинального фаворита группы G.

«Да, Бразилия является фаворитом группы, но на практике мы знаем, что на чемпионате мира всё может случиться. Сербия очень компактная команда, они захотят пойти в контратаку, это может удивить Бразилию», — цитирует Ари Metaratings.

Матч Бразилия — Сербия состоится завтра, 24 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в группе G также выступят команды Швейцарии и Камеруна.