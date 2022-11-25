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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой высказался о травме Неймара

25 Ноября 2022 • 23:56 Комментировать
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о травме Неймара, которую форвард получил в игре первого тура ЧМ-2022 против Сербии.

«Неймара будет не хватать, потому что вчера в матче с Сербией он был движущей силой в игре Бразилии. Неприятно терять таких исполнителей, от которых много что зависит», — приводит слова бывшего полузащитника испанской «Сельты» издание «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что главная звезда бразильской национальной команды пропустит групповые встречи против Швейцарии и Камеруна из-за повреждения лодыжки. По слухам, Тите планирует сберечь лидера «пентакампеонов» к играм плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Александр Мостовой Неймар
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