Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о травме Неймара, которую форвард получил в игре первого тура ЧМ-2022 против Сербии.

«Неймара будет не хватать, потому что вчера в матче с Сербией он был движущей силой в игре Бразилии. Неприятно терять таких исполнителей, от которых много что зависит», — приводит слова бывшего полузащитника испанской «Сельты» издание «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что главная звезда бразильской национальной команды пропустит групповые встречи против Швейцарии и Камеруна из-за повреждения лодыжки. По слухам, Тите планирует сберечь лидера «пентакампеонов» к играм плей-офф.