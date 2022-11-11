Пеле: «Мне не терпится добавить шестую звезду»

Трёхкратный чемпион мира в составе национальной сборной Бразилии Пеле поделился своими ожиданиями от предстоящего турнира, который начнётся в Катаре уже в этом месяце.

«В последний раз, когда я надевал футболку сборной Бразилии, у нас было три звезды над гербом. Теперь их пять. Мне не терпится добавить шестую звезду. Я здесь, чтобы выразить своё доверие этой команде и пожелать удачи нашей сборной», - написал Пеле в социальных сетях.

Во время группового этапа чемпионата мира – 2022 бразильцам предстоит провести поединки с национальными командами Камеруна, Сербии и Швейцарии. Начнёт свой путь на турнире бразильский коллектив с матча против команды с Балканского полуострова уже 24 ноября. Время начала данного противостояния – 22:00.