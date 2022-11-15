Неймар и Маркиньос опоздали на сбор сборной Бразилии

Бразильские футболисты «ПСЖ» Неймар и Маркиньос опоздали на сбор бразильской сборной, которая остановилась на пару дней в Турине, откуда далее вылетит в Катар. В понедельник бразильцы провели тренировку, однако Неймар и Маркиньос явиться на нее не смогли.

Впрочем, вины игроков в этом нет - они стали жертвами технических неполадок лайнера, которые вынудили их ждать другой самолет.

Впрочем, после того, как Неймар еще раз подтвердил свою высочайшую технику, приведя в восторг партнеров по команде, не стоит сомневаться, что инцидент с опозданием вряд ли как-то скажется на положении игрока.