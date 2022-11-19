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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Червиченко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

19 Ноября 2022 • 17:03 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

По словам Червиченко, он планирует болеть за сборную Сербии. Также предпринимателю будет интересно понаблюдать за командами Аргентины и Португалии, в составе которых выступят Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Как приличный россиянин, болеть буду за сербов, у них хорошая команда получилась. Конечно, очень интересно будет смотреть за сборной Аргентины и Португалии. Роналду и Месси заканчивают волшебную футбольную эпоху», — цитирует Червиченко Sport24.

Кроме того, Червиченко отметил, что на предстоящем мундиале нет явного фаворита, поскольку все команды примерно равны.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартовая игра турнира между Катаром и Эквадором состоится уже завтра, 20 ноября. Эта встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Андрей Червиченко
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