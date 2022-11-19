Червиченко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

По словам Червиченко, он планирует болеть за сборную Сербии. Также предпринимателю будет интересно понаблюдать за командами Аргентины и Португалии, в составе которых выступят Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Как приличный россиянин, болеть буду за сербов, у них хорошая команда получилась. Конечно, очень интересно будет смотреть за сборной Аргентины и Португалии. Роналду и Месси заканчивают волшебную футбольную эпоху», — цитирует Червиченко Sport24.

Кроме того, Червиченко отметил, что на предстоящем мундиале нет явного фаворита, поскольку все команды примерно равны.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартовая игра турнира между Катаром и Эквадором состоится уже завтра, 20 ноября. Эта встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.