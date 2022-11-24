Игрок ЦСКА Роша рассказал, с кем из игроков сборной Бразилии он знаком

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, с кем из игроков сборной Бразилии он знаком лично.

По словам 27-летнего футболиста, раньше он выступал в одной команде с полузащитником «Вест Хэма» Лукасом Пакета.

«В 2019 мы вместе играли с Пакета за «Фламенго» U20. Хотя не могу сказать, что мы дружим. Просто играли вместе, а потом наши дороги разошлись», — цитирует Рошу «Чемпионат».

Напомним, что свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии проведёт сегодня, 24 ноября, против Сербии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что на групповом этапе мундиаля «пентакампеонам» также предстоит встретиться с командами Швейцарии и Камеруна.