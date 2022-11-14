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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймар принял мяч, сброшенный с 35 метров - видео видео

14 Ноября 2022 • 18:22 Комментировать (1)

Уровню технической оснащённости Неймара могут позавидовать многие футболисты. Форвард сборной Бразилии смог принять мяч, который сбросили с 35 метров посредством дрона. После успешного приёма Неймар угодил в объятия своих партнёров.

 

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к чемпионату мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Команда Тите выступит в одной группе с национальными сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Стоит сказать, что эксперты считают бразильцев одними из главных фаворитов турнира.

Добавим, что в последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира ещё в 2002 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Ноября 2022 в 19:00
ай.. собалёф - так и я магу.. )))
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