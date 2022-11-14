Уровню технической оснащённости Неймара могут позавидовать многие футболисты. Форвард сборной Бразилии смог принять мяч, который сбросили с 35 метров посредством дрона. После успешного приёма Неймар угодил в объятия своих партнёров.

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к чемпионату мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Команда Тите выступит в одной группе с национальными сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Стоит сказать, что эксперты считают бразильцев одними из главных фаворитов турнира.

Добавим, что в последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира ещё в 2002 году.