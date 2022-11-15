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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сербский журналист: «Надеюсь, что 18 декабря праздник будет и в Сербии, и в России»

15 Ноября 2022 • 10:52 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Сербский журналист Лука Николич высказался о призыве организации «Россотрудничество» поддержать сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира.

Николич признался, что очень рад поддержке со стороны российских болельщиков, а также заявил, что сербские зрители сказали бы про нашу национальную команду то же самое. Кроме того, журналист отметил, что в последнее время сборная Сербии привлекает к себе всё больше внимания.

«Мы благодарны, что на Сербию в мире ставят всё больше и больше, но поддержка россиян на чемпионате мира-2022 всегда дороже. Надеюсь, что 18 декабря праздник будет и в Сербии, и в России!» — приводит слова Николича Metaratings.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира Сербии будут противостоять команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.   
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