Сербский журналист: «Надеюсь, что 18 декабря праздник будет и в Сербии, и в России»

Сербский журналист Лука Николич высказался о призыве организации «Россотрудничество» поддержать сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира.

Николич признался, что очень рад поддержке со стороны российских болельщиков, а также заявил, что сербские зрители сказали бы про нашу национальную команду то же самое. Кроме того, журналист отметил, что в последнее время сборная Сербии привлекает к себе всё больше внимания.

«Мы благодарны, что на Сербию в мире ставят всё больше и больше, но поддержка россиян на чемпионате мира-2022 всегда дороже. Надеюсь, что 18 декабря праздник будет и в Сербии, и в России!» — приводит слова Николича Metaratings.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира Сербии будут противостоять команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.