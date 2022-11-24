Тарханов: «Вся Россия будет поддерживать Сербию в матче с Бразилией»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от поединка между сборными Сербии и Бразилии в первом туре групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Думаю, вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка. Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Матч между сербскими и бразильскими футболистами состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее в этом квартете сборная Швейцарии победила Камерун со счетом 1:0.