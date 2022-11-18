Газзаев признался, какой сборной он симпатизирует на ЧМ-2022

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого он будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Не могу однозначно ответить на вопрос, за кого буду болеть. Мне симпатична сборная Сербии. Команда показывает хорошую игру», — заявил Газзаев Sport24.

Эксперт отметил, что предстоящий турнир станет одним из самых значимых в истории, ведь на нем сыграют все мировые звезды.

В первом туре мундиаля сборная Сербии встретится с Бразилией, матч пройдет 24 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Далее сербская команда сыграет с Камеруном и Швейцарией.