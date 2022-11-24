Роша: «Неймара бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

«Армеец» ответил критикам 30-летнего форварда, которые считают, что Неймар часто симулирует на поле. По мнению Роши, бразилец лишь изредка приукрашивает, чтобы заработать пенальти. Но чаще всего его действительно бьют по ногам.

«Неймар — гений. Он один из лучших футболистов мира. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Иногда кажется, что люди видят какой-то другой футбол», — цитирует Рошу «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.