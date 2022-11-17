Андрей Чернышов пообещал болеть за сербов

В отсутствие сборной России сербская национальная команда - один из явных фаворитов на симпатии русских, не в последнюю очередь из-за схожести флагов и традиционно теплых отношений между народами. К тому же, у сербов собралась очень солидная команда, от которой многие ждут сильной игры.

Это предвкушает и Андрей Чернышов, бывший главный тренер московского «Спартака». Своим основным фаворитом он назвал немцев, но обещал уделять внимание и сербам также.

- Также буду болеть и за Сербию, это близкая нам страна, у меня там очень много знакомых и друзей. Я люблю эту страну, часто там бываю и знаю, как сильно в Сербии трепетно относятся к футболу. Сейчас у них собралась очень сильная сборная, такого давно не было, Сербия способна пройти очень далеко, - цитирует слова Чернышова «РБ Спорт».

Чемпионат мира, напомним, начнется уже через три дня - 20 ноября.