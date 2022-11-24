​Неймар и Винисиус – в основе сборной Бразилии на матч с Сербией

Последними в борьбу на чемпионате мира – 2022 вступят сборные Бразилии и Сербии. Главный тренер «селесао» Тите принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бразилии и Сербии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

В группе G уже состоялся один матч – сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0.