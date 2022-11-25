Тадич: «Бразилия - очень качественная команда»

Капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался о поражении от сборной Бразилии (0:2).

«Бразилия - очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом случился первый гол, нам пришлось сильно рисковать. У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Сегодня соперник был лучше нас, но мы идём дальше», - Цитирует Тадича O Globo.

Матч между бразильской и сербской сборными завершился со счётом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона. Второй гол бразильского футболиста получился роскошным – игрок получил пас с левого фланга и точно пробил через себя.