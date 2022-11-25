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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силва упрекнул сербского тренера в неуважении

25 Ноября 2022 • 10:50 Комментировать (1)
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Капитан бразильской национальной команды Тьяго Силва упрекнул наставника сербской сборной Драгана Стойковича в неуважении.

«Мы всегда счастливы, когда выигрываем, и неважно — 1:0 или 2:0. Мы довольны, когда не пропускаем. Я не люблю много говорить, провоцировать споры, но их тренер сказал: «Они собираются играть с четырьмя нападающими, но есть ли кто-нибудь сзади?». Это неуважение», — заявил футболист лондонского «Челси», чьи слова приводит издание RMC Sport.

Силва отметил, что никого не просит бояться «пентакампеонов», а лишь требует хоть немного уважения. Также капитан бразильцев выразил мнение, что Стойкович не оценил силу обороны южноамериканцев.

Напомним, что подопечные Тите ярко начали свой путь в Катаре, обыграв Сербию со счётом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Силва Драган Стойкович
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Комментарии (1)
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HG2017
25 Ноября 2022 в 11:06
Сзади кто то есть только у германии. Но толку от этого..
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