Льорис отреагировал на дубль Ришарлисона

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался об игре нападающего сборной Бразилии Ришарлисона в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира – 2022 против команды Сербии. «Селесао» победили со счетом 2:0. В активе Ришарлисона два забитых мяча.

«Я рад за этого парня. Его не ждали в стартовом составе, но он вышел и использовал свой шанс. Ришарлисон гениально сыграл в моменте со вторым голом. Это поможет ему в будущем», - передает слова Льориса RMC Sport.

Следующий поединок Бразилия сыграет против Швейцарии в понедельник, 28 ноября. В заключительном туре южноамериканцы встретятся с камерунцами.