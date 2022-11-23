Силва: «До трофея пока далеко, но о нём можно мечтать»

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился своими ожиданиями от старта чемпионата мира – 2022 для его команды.

Футболист признался, что каждый футболист в команде отдаёт себе отчёт в том, что чемпионат мира – сложный турнир. Стартовый матч против Сербии имеет важное психологическое значение – он способен дать команде необходимое спокойствие. Игроки Бразилии верят в проделанную работу при подготовке к столь важному соревнованию, сказал спортсмен.

«Я могу сказать фанатам сборной — верьте в нас, мы готовы провести отличный чемпионат мира. До трофея пока далеко, но о нём можно мечтать, что мы и делаем каждый день», - приводит слова Силвы Daily Mail.