​Матч Бразилия – Сербия судит тот же рефери, что и 4 года назад в России

В первом туре группового этапа чемпионата мира играют сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток в этом матче даст иранский арбитр Алиреза Фагани.

Любопытно, что четыре года назад, когда сборные Бразилии и Сербии встречались на групповой стадии чемпионата мира в России, их матч тоже обслуживал Алиреза Фагани. Тогда бразильцы выиграли со счётом 2:0 за счёт голов Паулиньо и Тьяго Силвы.

Отметим, что в группе с Бразилией и Сербией выступает Швейцария, как было и четыре года назад. Отличие в квартете лишь одно – Коста-Рику заменил Камерун.

Следить за матчем Бразилия – Сербия можно в текстовой трансляции.