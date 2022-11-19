Винисиус: «Я легко справляюсь с давлением»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в преддверии чемпионата мира признался, что ему легко удаётся справляться с давлением.

22-летний вингер сказал, что учится этому у своих более опытных партнёров Неймара и Карима Бензема.

«На Неймара, как и на меня, всегда оказывалось большое давление. Я во многом вижу себя в нём. Он помогает молодёжи», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. На групповом этапе турнира бразильцам будут противостоять команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. Свой стартовый матч на мундиале сборная Бразилии проведёт 24 ноября против Сербии. Начало — в 22:00 по московскому времени.