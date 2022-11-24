Сборная России пожелала удачи Сербии перед матчем с Бразилией

Пресс-служба национальной команды России посредством социальных сетей обратилась к сборной Сербии, которая сегодня, 24 ноября, стартует на групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Удачи на чемпионате мира. Мы верим в ваш успех, братья», - гласит сообщение пресс-службы российской сборной.

Сербия проведет первый матч на мундиале в Катаре против одного из главных фаворитов турнира – команды Бразилии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в параллельном поединке силами померяются сборные Камеруна и Швейцарии.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.