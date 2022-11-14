Сербский журналист: «Зделар и Гайич сильны, но есть игроки, которые ещё лучше»

Сербский журналист Зоран Ивкович назвал причину, по которой игроки ЦСКА Милан Гайич и Саша Зделар не были включены в состав своей национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира сербам будут противостоять коллективы из Бразилии, Камеруна и Швейцарии.

По словам Ивковича, главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович уже давно сформировал состав, куда включил более сильных игроков.

«Все футболисты, которые есть в списке, действительно заслуживают приглашения. Это лучшие игроки, что есть у Сербии на данный момент. Зделар и Гайич тоже сильны, но есть игроки, которые ещё лучше», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, Зделар и Гайич перешли в ЦСКА минувшим летом. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 17 проведённых матчей и ни одного результативного действия. Что касается 26-летнего Гайича, то защитник отметился одним голом и тремя результативными передачами в 21 встрече.