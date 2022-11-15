Родриго: «Неймар — наш лучший футболист»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о партнёре по сборной Неймаре накануне катарского чемпионата мира.

«Мы не должны строить всю игру в сборной только вокруг Неймара, хотя он, безусловно, наш лучший футболист. Мы должны создать ему комфортные условия на поле», — цитирует победителя Лиги чемпионов издание Marca. По его словам, если форвард «ПСЖ» будет показывать свой уровень, команде это принесёт немало пользы в Катаре.

Напомним, что оба игрока попали в финальную заявку «пентакампеонов» на предстоящий турнир. Соперниками Бразилии по группе станут Сербия, Камерун и Швейцария.