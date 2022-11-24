​Роналдо пропустит матч чемпионата мира из-за коронавируса

Известный в прошлом нападающий Роналдо находится в Катаре. Экс-игрок «Реала» должен был посетить матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Сербии, однако почувствовал симптомы гриппа. «Зубастик» сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Роналдо изолировался в своём отеле, о чём рассказывает O Globo.

Роналдо является двукратным чемпионом мира. Он входил в состав сборной Бразилии на триумфальных для команды мундиалях в 1994 и 2002 годах. Во втором случае дубль Роналдо позволил бразильцам в финале обыграть Германию со счётом 2:0.

Матч Бразилия – Сербия стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.