В преддверии поединка чемпионата мира между сборными Бразилии и Сербии футболисты ЦСКА Мойзес и Милан Гайич попытались спрогнозировать исход матча национальных команд своих стран, сыграв в забавную игру. Мойзес и Гайич заняли места в маленьких воротах, встав при этом на колени. Поочерёдно мяч набрасывался к игрокам, и им нужно было наносить удар головой. По итогам трёх попыток Мойзес победил – 1:0.

«Всё закономерно! Бразилия против Сербии – это победа!» - сказал Мойзес на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА в «Телеграме».

Матч Бразилия – Сербия стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.