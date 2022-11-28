Кафу прокомментировал красивейший гол Ришарлисона

Сборная Бразилии начала свой путь на катарском чемпионате мира с победы над Сербией, два мяча в ворота балканской команды забил нападающий Ришарлисон, выступающий в Европе за лондонский «Тоттенхэм». Особенно красивым был второй мяч, который претендует на звание лучшего на чемпионате мира. Бывший защитник бразильской сборной Кафу прокомментировал его эффектный успех, заявив, что это не был случайный гол.

- Технически это был невероятный гол. Ришарлисон очень хорош, очень силен, я наблюдал за ним в тренировках, он и там выдает что-то невероятное. Этот гол не был случайным, - цитирует Кафу pianetamilan.it.