Лидер сборной Бразилии Неймар высказался о своей травме, которую получил в поединке против национальной команды Сербии в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Этот день стал для меня одним из самых тяжелых в карьере. Опять я получил травму на чемпионате мира. Это меня очень сильно огорчает, однако верю, что у меня еще будет шанс вернуться. Сделаю все возможное для этого», - оставил сообщение звездный нападающий в социальных сетях.

Напомним, что Неймар травмировал голеностоп. Матч сборных Бразилии и Сербии завершился победой южноамериканской команды со счетом 2:0.