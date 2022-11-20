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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Защитник сборной Сербии: «Сделаю всё, чтобы сдержать Неймара»

20 Ноября 2022 • 08:10 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Защитник «Легии» и национальной команды Сербии Филип Младенович пообщался с представителями СМИ в преддверии старта на чемпионате мира – 2022.

«Уже в дебютной встрече мы сыграем против бразильцев. Эта команда не нуждается в представлении. Но наша цель – выйти в плей-офф. Хотим задержаться на мундиале как можно дольше. В матче с Бразилией я сделаю все, чтобы сдержать Неймара. Хотя понимаю, что это будет очень непросто. Однако я амбициозен и постараюсь использовать свой шанс», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Матч Сербия – Бразилия состоится 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Неймар Филип Младенович
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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