Защитник сборной Сербии: «Сделаю всё, чтобы сдержать Неймара»

Защитник «Легии» и национальной команды Сербии Филип Младенович пообщался с представителями СМИ в преддверии старта на чемпионате мира – 2022.

«Уже в дебютной встрече мы сыграем против бразильцев. Эта команда не нуждается в представлении. Но наша цель – выйти в плей-офф. Хотим задержаться на мундиале как можно дольше. В матче с Бразилией я сделаю все, чтобы сдержать Неймара. Хотя понимаю, что это будет очень непросто. Однако я амбициозен и постараюсь использовать свой шанс», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Матч Сербия – Бразилия состоится 24 ноября.