«Црвена Звезда» рассчитывает продать Эраковича не менее чем за 14 миллионов евро

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович является приоритетной трансферной целью «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство сербского клуба рассчитывает на то, что 21-летний футболист сможет хорошо себя проявить на текущем чемпионате мира в Катаре, благодаря чему его можно будет продать не менее чем за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 27 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

Свой первый матч на мундиале балканская сборная проведёт сегодня, 24 ноября, против Бразилии. Начало — в 22:00 по московскому времени.