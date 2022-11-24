Силва: «Неймар после травм и опасений сейчас в лучшей форме»

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о состоянии Неймара перед стартовой игрой чемпионата мира – 2022.

«Неймар после травм и опасений сейчас в лучшей форме. Он скромный человек, наша команда поможет ему чувствовать себя спокойнее, мы разделим обязанности», - приводит слова Силвы Daily Mail.

Спортсмен считает, что таким образом каждый игрок бразильской команды поможет Неймару продемонстрировать свой лучший футбол во время матчей турнира в Катаре.

Первую игру бразильский коллектив проведёт уже 24 ноября против национальной сборной Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.