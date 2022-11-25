Винисиус: «Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам»

Форвард национальной команды Бразилии Винисиус Жуниор высказался о победе над сборной Сербии (2:0).

«Невероятно удовлетворён результатом первого матча. Я 22 года ждал дня, когда окажусь здесь. Мы много трудились, много надеялись. Счастлив, что удалось принести пользу команде. Впереди нас ждут шесть финалов. Дубль Ришарлисона? Я чрезвычайно рад за него. Мы довольно много работаем вместе именно для таких моментов. Я разговаривал с ним в раздевалке, сказал, что у нас будет шанс, и он должен его использовать. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать», - цитирует Винисиуса Globo.