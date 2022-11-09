Неймар может остаться без чемпионата мира из-за своей слишком активной поддержки бывшего президента Бразилии

Мы уже сообщали о том, что президентские выборы в Бразилии создали неожиданный «головняк» Неймару, который, что называется, поставил не на ту лошадку. Неймар в ходе предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу Жаира Болсонару, однако выборы выиграл Луис Лула.

Этим Неймар уже нарушил негласное правило раздевалки бразильской сборной - не вмешиваться в политику. Но на это еще можно закрыть глаза, однако Неймар в своих проповедях за Болсонару зашел слишком далеко - в частности, он собирался устроить из ЧМ чуть ли не манифест в поддержку Болсонару, пообещав посвятить ему свой первый гол на чемпионате, и вот это ему уже могут сейчас не простить.

И теперь, как сообщает испанское издание sport.es, все это может стоит Неймару участия в чемпионате мира.