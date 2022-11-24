Ришарлисон забил шедевральный гол в ворота сербской сборной

В матче четвертого матча четверга на чемпионате мира, в котором встречаются сборные Бразилии и Сербии, забит ещё один гол, да какой! Винисиус получил шанс на левом краю поля и проник к углу штрафной, после чего тонко отыграл к 11-метровой отметке. Ришарлисон, автор первого результативного удара, принял мяч не лучшим образом, он взмыл вверх, но это не проблема для форварда, он сложился и в падении через себя пробил под левую штангу. Лучший гол турнира на сегодняшний момент, никаких сомнений!

Счет стал 2:0 в пользу бразильцев.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.