Глушаков заявил, что после его слов полстраны стало болеть за Сербию на ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, за какую сборную он болеет на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Болею ли за кого-то? За Сербию. Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

Сборная Сербии начнет свой путь на чемпионате мира - 2022 матчем против Бразилии, встреча состоится 24 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. Помимо этого, в квартет G попали национальные команды Швейцарии и Камеруна, которые сойдутся в очной встрече 24 ноября в 13:00 (мск).