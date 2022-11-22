Влахович - о ЧМ-2022: «Всё начинается с мечты»

Центральный форвард сборной Сербии Душан Влахович поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира – 2022, который в минувшее воскресенье стартовал в Катаре.

«Все начинается с мечты, в которую нужно поверить. Нужна вера, и тогда ты можешь стать таким же великим, как твоя мечта», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

Сборная Сербии сыграет на групповой стадии мундиаля против национальных команд Бразилии, Швейцарии и Сербии. В первом туре представитель Балканского полуострова встретится с «селесао». Поединок пройдет в четверг, 24 ноября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.