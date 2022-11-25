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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ари: «Надеюсь, что в финале чемпионата мира Бразилия победит Францию»

25 Ноября 2022 • 10:12 Комментировать
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари прокомментировал победу сборной Бразилии над Сербией (2:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению Ари, южноамериканская команда могла забить и больше, если бы ей удалось использовать все свои возможности в атаке. Также футболист поддержал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, ранее заявившего, что в финальной игре мундиаля бразильцы одолеют сборную Франции.

«Вагнер Лав сказал, что в финале Бразилия победит Францию? Я тоже на это надеюсь! Это была бы очень интересная игра!» — цитирует Ари Metaratings.

Свой следующий матч на чемпионате мира «пентакампеоны» проведут 28 ноября против Швейцарии. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Франции Вагнер Лав Ари
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