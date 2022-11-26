​В сборной Бразилии считают, что сербы «ломали» Неймара специально

Сборная Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира обыграла Сербию со счётом 2:0. Лидер «селесао» Неймар получил травму голеностопа и наверняка не сыграет в играх против Швейцарии и Камеруна.

Как сообщает на своих страницах испанская Marca, в лагере сборной Бразилии считают, что сербские футболисты специально «ломали» Неймара по ходу игры, действуя против форварда очень жёстко.

Ранее сообщалось, что Неймар должен восстановиться к теоретическому матчу 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Бразилии сыграет против Швейцарии 28 ноября, а против Камеруна – 2 декабря.