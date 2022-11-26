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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В сборной Бразилии считают, что сербы «ломали» Неймара специально

26 Ноября 2022 • 15:59 Комментировать (5)
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Сборная Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира обыграла Сербию со счётом 2:0. Лидер «селесао» Неймар получил травму голеностопа и наверняка не сыграет в играх против Швейцарии и Камеруна.

Как сообщает на своих страницах испанская Marca, в лагере сборной Бразилии считают, что сербские футболисты специально «ломали» Неймара по ходу игры, действуя против форварда очень жёстко.

Ранее сообщалось, что Неймар должен восстановиться к теоретическому матчу 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Бразилии сыграет против Швейцарии 28 ноября, а против Камеруна – 2 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Сербии Неймар
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Комментарии (5)
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Bettega
26 Ноября 2022 в 16:24
этого урода давно сломать пора
ARTUR
26 Ноября 2022 в 16:10
Сербы , а ранее Югославы , одни из самых мерзких спортсменов , агресивные , не чураются ни какими способами , главное выиграть . Так было всегда , помню зарубы между Каунаским Жальгирисом и Цибоной что только эти додики не придумывали .. и так всегда .
Bettega
26 Ноября 2022 в 16:25
а ты одно из самых мерзких существ на этом сайте
ARTUR
26 Ноября 2022 в 16:27
сочувствую тебе , человеку без роду и племени
ингерман
26 Ноября 2022 в 16:04
согласен
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