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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Неймар пустил слезу после травмы – партнёрам пришлось утешать бразильца

25 Ноября 2022 • 11:59 Комментировать
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

В четверг вечером сборная Бразилии стартовала на чемпионате мира. Команда Тите обыграла Сербию со счётом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона. По ходу игры звёздный Неймар несколько раз сталкивался с грубыми подкатами соперников. В одном из эпизодов форвард повредил голеностоп – он вывернулся во внутреннюю сторону. Нередко в таких ситуациях игроки травмируют связки.

После своей замены Неймар был очень огорчён. Судя по фото, бразилец даже прослезился, и партнёрам по команде пришлось утешать звезду «ПСЖ».

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите сказал, что Неймар ещё сыграет на чемпионате мира в Катаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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