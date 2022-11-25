​Неймар пустил слезу после травмы – партнёрам пришлось утешать бразильца

В четверг вечером сборная Бразилии стартовала на чемпионате мира. Команда Тите обыграла Сербию со счётом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона. По ходу игры звёздный Неймар несколько раз сталкивался с грубыми подкатами соперников. В одном из эпизодов форвард повредил голеностоп – он вывернулся во внутреннюю сторону. Нередко в таких ситуациях игроки травмируют связки.

После своей замены Неймар был очень огорчён. Судя по фото, бразилец даже прослезился, и партнёрам по команде пришлось утешать звезду «ПСЖ».

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите сказал, что Неймар ещё сыграет на чемпионате мира в Катаре.