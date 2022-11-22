Милоевич — о шансах сборной Сербии на ЧМ-2022: «Давайте мыслить реально, сначала нужно выйти из группы»

Наставник «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался о шансах сборной Сербии на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Все будет зависеть от первой игры. Давайте мыслить реально. Сначала нужно выйти из группы, а дальше будет видно», — передает слова Милоевича «Чемпионат».

Специалист отметил, что участие в таком турнире является очень важным для всего сербского футбола.

В первом туре чемпионата мира сборная Сербии встретится с Бразилией, матч пройдет 24 ноября в 22:00 по московскому времени. Следующими соперниками сербов станут национальные команды Швейцарии и Камеруна.