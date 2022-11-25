Льорис: «Бразилия – фаворит ЧМ, а Неймар – икона футбола»

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис высказался об игре национальной команды Бразилии против Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Бразилия – фаворит турнира. Всегда нелегко проводить стартовый матч против хорошо организованной команды.

Неймар? Он – икона мирового футбола. Не стану рассуждать о его травме, ведь не знаю, насколько она серьезна», - передает слова француза RMC Sport.

Во втором туре группового этапа мундиаля сборная Бразилии встретится с национальной командой Швейцарии. Игра состоится в понедельник, 28 ноября.