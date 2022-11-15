Тите назвал своих фаворитов чемпионата мира

Наставник бразильской сборной Тите прокомментировал предстоящий чемпионат мира в Катаре, в котором многие считают его команду потенциальным претендентом на чемпионский титул. Тите, впрочем, назвал с десяток других команд, которые могут стать чемпионом или преподнести большие сюрпризы.

- Нас перед каждым чемпионатом называют фаворитом. Еще бы, с такой историей... Мы понимаем ожидания наших фанатов. Мы должны использовать по-максимуму наши возможности. Сильными командами мне также представляются Франция, Аргентина, Англия, Бельгия, Германия, Португалия, Испания. Сюрпризы могут преподнести Сенегал, Нидерланды и Дания, - цитирует Тите Tuttosport.