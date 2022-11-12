Вратарь «Зенита» Иван Куарезма назвал главных фаворитов чемпионата мира

Вратарь «Зенита» Иван Куарезма поделился мнением о главных фаворитах предстоящего чемпионата мира. Напомним, мундиаль состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

К числу претендентов на титул 25-летний голкипер отметил Бразилию, Францию и Аргентину.

«Конечно, буду до безумия болеть за Бразилию, считаю её одним из фаворитов. Но точно в числе претендентов на победу есть Франция и Аргентина», — приводит слова Ивана «Матч ТВ».

Также бразилец отметил и сборную Бельгии, которая, по мнению Ивана, обладает хорошим подбором игроков.

Напомним, что соперниками сборной Бразилии на групповом этапе турнира станут команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на мундиале «пентакампеоны» проведут 24 ноября против Сербии. Начало — в 22:00 по московскому времени.