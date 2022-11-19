Карлос заявил, кто выиграет чемпионат мира – 2022

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос оценил шансы сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022.

«Сейчас у тренера больше вариантов на всех позициях, кроме крайних защитников, чем было на прошлом чемпионате мира в России. Сейчас все считают Бразилию фаворитом, но все команды очень сильные, выиграет тот, кто будет лучше готов в психологическом плане», — цитирует Карлоса Mirror.

В первом туре чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии сыграет со сборной Сербии, матч состоится 24 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. Следующими соперниками южноамериканцев станут национальные команды Швейцарии и Камеруна.