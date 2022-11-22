Эдерсон оценил шансы Бразилии на ЧМ-2022

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон высказался о перспективах своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы понимаем, как непросто будет на мундиале, но у нас отличная команда, которая способная выйти в финал и победить. Будем стремиться к этой цели. Когда думаю о чемпионате мира, то мне приходит в мысли образ, как я поднимаю кубок мира», - передает слова вратаря пресс-служба английского клуба.

Бразилия начнет свой путь на чемпионате мира поединком против команды Сербии. Встреча состоится во вторник, 24 ноября. Также в этой группе сыграют Камерун и Швейцария.