Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Ромарио напутствовал Неймара перед стартом команды на чемпионате мира.

«Неймар, момент настал, понимаешь? Тот момент, который отделяет мальчиков от мужчин. Я знаю, что ты слышал много чуши и критики от людей, чья работа заключается в том, чтобы высказывать мнение о чужой жизни и карьере. Я, Ромарио, прекрасно знаю, что ты чувствуешь», - высказался Ромарио для The Players’ Tribune.

«Ты приносишь людям радость, когда играешь. Ты чертовски хорош, бро! Я вспоминаю, что ты будешь на поле, и моё сердце спокойно. Потому что ты олицетворяешь тот дух и тот футбол, который нравится бразильцам. Ты как никто другой заслуживаешь того, чтобы принести нам шестой титул чемпионов мира», - отметил экс-футболист.