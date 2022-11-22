Обляков назвал фаворита ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о проходящем в Катаре чемпионате мира – 2022.

«На чемпионате мира ни за кого не болею, но, думаю, выиграет сборная Бразилии. Интересно ли смотреть турнир? Да, но не все матчи», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

Футболист заявил, что хотел бы принять участие в следующем мундиале, ведь любой игрок хочет там сыграть.

Сборная Бразилии начнет свой путь на чемпионате мира матчем против Сербии, встреча состоится 24 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Помимо этих сборных, в группу G попали национальные команды Швейцарии и Камеруна.