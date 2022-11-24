Родриго: «Вижу себя тем, кто будет выигрывать для Бразилии матчи на чемпионате мира»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго видит себя одним из ключевых футболистов для сборной Бразилии на чемпионате мира. Сегодня вечером «пентакампеоне» начнут выступления на мировом первенстве матчем против сборной Сербии. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

«Вижу себя тем, кто будет выигрывать для Бразилии матчи на чемпионате мира», – цитирует форварда мадридского «Реала» испанское издание Marca.

Напомним, на счету Родриго уже 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Испании. В прошлом сезоне футболист помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, забив очень важные мячи в четвертьфинале против «Челси» и в полуфинале против «Манчестер Сити».