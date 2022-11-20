Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кечинов поболеет за «братьев-сербов»

20 Ноября 2022 • 07:17 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
1 1.47 X 4.40 2 7.10
24.11 22:00

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Кечинов дал понять, что намерен поболеть за сборную Сербии, которую многие называют вероятным претендентом на сенсацию. Кроме того, Сербия традиционно близка России.

- буду болеть за сербов, потому что они близки нам. Сборной России же нет, поболеем за наших «братьев», - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Свой первый матч на турнире сборная Сербии проведет против бразильцев 24 ноября. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.11.22 в 19:00
Катар Катар
Эквадор Эквадор
3.45 3.40 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
07:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сков-Ольсен: «Месси действительно хорошо выступит на чемпионате мира»
07:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов поболеет за «братьев-сербов»
07:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Андерсен: «Хёйбьерг невероятно важен»
07:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Роналду сыграли в шахматы видео
06:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скопинцев объявил, что будет болеть за Камерун
06:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нёргор: «Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне»
06:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чухлов: «Фаворит - Бразилия, они всегда считаются таковым»
06:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шишкин: «Фавориты - Аргентина и Бразилия»
06:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хёйбьерг: «Неймар и Лионель Месси – игроки, которые набрали полный ход»
06:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Панов: «Буду болеть за Францию и Бразилию»
02:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, как долго не сможет играть Бензема
02:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лёв – Флику: «Возьмёшь меня на ЧМ-2022 в качестве помощника?»
02:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема высказался о своей травме, из-за которой не сыграет на ЧМ-2022
02:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик сравнил работу в сборной Германии с должностью в «Баварии»
01:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам прокомментировал травму Бензема
Все новости
Рекомендуем