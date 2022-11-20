Кечинов поболеет за «братьев-сербов»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Кечинов дал понять, что намерен поболеть за сборную Сербии, которую многие называют вероятным претендентом на сенсацию. Кроме того, Сербия традиционно близка России.

- буду болеть за сербов, потому что они близки нам. Сборной России же нет, поболеем за наших «братьев», - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Свой первый матч на турнире сборная Сербии проведет против бразильцев 24 ноября.