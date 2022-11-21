Рафинья: «Сборная Бразилии уже заготовила десять вариантов празднования голов»

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас рассказал, что его команда хочет не только показывать красивый футбол, но и ярко отмечать взятия ворот.

«Мы уже заготовили десять различных вариаций празднования голов. Нет, они не зависят от того, кто будет забивать, – есть конкретное празднование для первого, второго, третьего гола и так далее – вплоть до десятого. Что будет, если мы забьём больше десяти в этом турнире? Нам придётся импровизировать», – приводит издание Mundo Deportivo слова 25-летнего футболиста «Барселоны».

Сборная Бразилии сыграет в матче первого тура групповой стадии против соперников из Сербии. Встреча состоится 24 ноября.