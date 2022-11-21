Гранат рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился информацией, кого он будет поддерживать на чемпионате мира – 2022.

«Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ. Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины», — приводит слова Граната «РБ Спорт». Эксперт считает, что это было бы хорошим завершением карьеры для Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Сборная Сербии начнет свой путь на чемпионате мира 24 ноября матчем против Бразилии, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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